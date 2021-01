Via Annibale da Bassano, negozio non rispetta norme anti covid. Chiuso dalla Polizia Locale

Il titolare è stato sanzionato ai sensi delle misure di contenimento della pandemia in corso, ed è stata disposta la chiusura per cinque giorni del negozio

Sono state delle segnalazioni inviate alla sede della Squadra Nord della Polizia Locale, nel pomeriggio di ieri 21 gennaio, a mettere in allerta gli agenti. Sono stati così effettuati specifici controlli, in via Annibale da Bassano, presso un negozio, allo scopo di verificare gli eventuali assembramenti all'interno dell'esercizio commerciale. Con l'ausilio del personale della Squadra Investigativa, è stato accertato che nel piccolo negozio, in cui poteva essere presente solo un cliente, ve ne erano ben cinque. Il titolare è stato sanzionato ai sensi delle misure di contenimento della pandemia in corso, ed è stata disposta la chiusura per cinque giorni del negozio.

Controlli

Nella medesima giornata, durante il controllo del territorio sull'area di San Carlo, gli agenti della Squadra Sicurezza Urbana, hanno proceduto al fermo di un giovane extracomunitario, in quanto privo di documenti. Dopo la sua identificazione avvenuta presso il gabinetto di fotosegnalamento, l'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per la violazione alle norme sull'immigrazione.