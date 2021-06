Via Bembo: una piazzola di sosta per l’autobus

Il vicesindaco Andrea Micalizzi: «La nuova piazzola consente all'autobus di non intralciare il traffico di via Bembo, ed era stata chiesta da tempo dai residenti del quartiere, sopratutto per la pericolosità del luogo»

La Giunta comunale di Padova ha approvato su proposta del vicesindaco Andrea Micalizzi l’acquisizione di un’area in Via Bembo per la realizzazione di una piazzola di sosta per la fermata dell’ autobus.

Piazzola

La piazzola sostituirà quella esistente all’altezza del passo carraio del civico 187 di Via Bembo e sarà realizzata in prossimità dell’attuale passaggio pedonale. Posto a ridosso della rotonda stradale, in modo da consentire un più agevole e sicuro attraversamento da parte degli utilizzatori dei bus.L’area necessaria di circa 56 mq sarà ceduta gratuitamente al Comune da parte dei proprietari del terreno in cambio dell’apertura di un accesso carraio al fondo agricolo di proprietà del terreno stesso e della rimozione della attuale fermata davanti al civico 187.

Attesa

Il vicesindaco Andrea Micalizzi commenta: «La nuova piazzola consente all'autobus di non intralciare il traffico di via Bembo, ed era stata chiesta da tempo dai residenti del quartiere, sopratutto per la pericolosità del luogo. Va a sostituire il palo che segnalava la sosta dell'autobus a ridosso di un fosso dove non vi è uno spazio agevole di manovra e sicuro per l'attesa».