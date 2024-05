Guida con tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito: ritirata la patente

Nella pomeriggio di venerdì 24 maggio 2024, i Carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco hanno neffettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Padova. I controlli sono stati effetutati in serata nei comuni di Piove di Sacco, Pontelongo e Legnaro.

Sono state identificate 170 persone, controllati 70 veicoli, 2 esercizi pubblici, 4 persone denunciate in stato di libertà, 2 patenti di guida ritirate, elevate 6 contravvenzioni al C.D.S. e segnalate al Prefetto 2 soggetti per uso di sostanza stupefacenti.

Nel corso del servizio i militari hanno denunciato in stato di libertà un 21enne e un 22enne, residenti nel piovese, per minaccia aggravata e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, poiché dopo aver minacciato un coetaneo sono stati trovati in possesso rispettivamente di un manico di ombrello in metallo e di una catena metallica, immediatamente sequestrati.

E' stato anche denunciato in stato di libertà un 40enne residente a Bovolenta, per guida in stato di ebrezza, rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometro e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, poiché a seguito di controllo alla circolazione stradale in evidente stato di alterazione psicofisica rifiutava di sottoporsi al test alcolimetrico, e da successiva perquisizione veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico, contestualmente sequestrato;

Denunciato in stato di libertà anche un 35enne, anche lui residente a Bovolenta, per guida in stato di ebrezza alcolica, poiché alla guida della propria autovettura sottoposto al test alcolimetrico risultava positivo con tasso pari a 2,04 gr/l. Immediato il ritiro della patente di guida;