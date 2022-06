Viabilità, le chiusure temporanee per consentire interventi straordinari

Per consentire alcuni interventi straordinari, temporaneamente, nei prossimi giorni, delle vie della città saranno chiuse.

Via Foscolo

Per la realizzazione di un nuovo allacciamento alla condotta del gas, chiusura temporanea al traffico veicolare, eccetto che per i veicoli di trasporto pubblico, in via Ugo Foscolo, tratto prospiciente il numero civico 2, da mercoledì 22 a venerdì 24/06/2022, dalle ore 7.30 alle ore 17.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori (2 giorni al massimo) con istituzione temporanea del senso unico antenato regolato da movieri in via G. Mameli, per il medesimo periodo. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di via Ugo Foscolo compreso tra l’area di cantiere e via G. Mameli.

Via Rudena

Per consentire un trasloco, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Rudena, tatto compreso tra riviera Del Businello e via Umberto I, lunedì 27/06/2022, dalle ore 13.30 alle ore 18.00. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato “a vista” nel tratto compreso tra l’area di cantiere e riviera Del Businello.

Via Cornaro

Per lavori sul ponte di via Alvise Cornaro lato via Gattamelata, chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale di via Alvise Cornaro, tratto compreso tra via Gattamelata e l’ingresso dell’ex macello, da lunedì 27/06/2022 a mercoledì 31/08/2022 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via San Massimo per il medesimo periodo, nei seguenti tratti stradali: tra il numero civico 89 e vicolo San Massimo, lato civici dispari, dalle ore 8.00 alle ore 20.00; tra vicolo San Massimo e via B. Fortebracci, lato civici dispari, dallo ore 0.00 alle ore 24.00; tra vicolo San Massimo ed il numero civico 83, lato civici pari, dallo ore 0.00 alle ore 24.00; tra via B. Fortebracci ed il numero civico 51, lato civici dispari, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e tra il numero civico 25 e via Sant’Eufemia, lato civici pari, dallo ore 8.00 alle ore 20.00.