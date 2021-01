Viabilità: chiusure temporanee per lavori, ecco dove

Alcune vie nei prossimi giorni saranno interessate a provvedimenti provvisori di sospensione del transito per via di lavori di manutenzione di varia natura. Ecco l'elenco delle vie e le date dei lavori.

Calendario

Da inizio settimana sarà chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Trentino. Da lunedì 25 fino alla giornata di venerdì 26, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, la strada sarà inaccessibile per i lavori di sostituzione delle condotte e dei relativi allacciamenti della rete gas. Da giovedì 21 fino a lunedì 25 invece tocca a via Guido Reni, nel tratto secondario adducente al numero civico 158, dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00 per i lavori di modifica di una presa gas. Infine in via Aquileia, lunedì 25 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il traffico sarà bloccato per l'installazine di nuove vetrine presso un edificio. Ricordiamo inoltre che sabato 23 e domenica 24 via Falloppio sarà chiusa al traffico, dalle ore 7.00 alle 18.00, per permettere la potature e la riduzione della chioma del grande platano in piazzetta Nievo.