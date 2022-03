Viaggiano senza biglietto e rifiutano di mostrare i documenti ai carabinieri: arrestati

Stavano viaggiando sull’autobus quando sono saliti i controllori. E sono cominciati i guai. Perché i due ventenni non avevano il biglietto.

Il fatto

Era la sera di mercoledì 2 marzo. Un 27enne di origine tunisina, pregiudicato, e una ventenne, entrambi residenti a Torreglia stavano viaggiando su un autobus: alla fermata su via Sorio sono saliti i controllori che hanno cominciato a verificare i biglietti dei passeggeri. Arrivati ai due giovani, questi non hanno mostrato nulla. Erano a bordo senza titolo di viaggio. I controllori hanno iniziato a stilare il verbale di multa ma i due giovani non volevano dare le proprie generalità e ne è nato un litigio. Il personale di Busitalia a quel punto ha chiamato i carabinieri ma i due ventenni hanno rifiutato di dare i documenti anche ai militari. Sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e fino al rito direttissimo in tribunale hanno dovuto restare agli arresti domiciliari.