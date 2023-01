Viale della stazione, albero crolla sopra le auto in sosta

E' successo nella tarda notte di domenica nella via che porta alla stazione. Un Pino domestico è caduto a terra nel in viale della stazione, a Comune di Montegrotto Terme, andando a schiacchiare due autovetture e danneggiando un cosiddetto tubo di evacuazione del gas “aereo”.

Sul posto dalle ore 01:41 sono prontamente interventuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abano Terme che hanno provveduto inizialmente a valutare la presenza di persone all’interno delle 2 vetture parcheggiate, che per fortuna non erano presenti e successivamente adoperarsi per rimuovere l’albero in questione che ostruiva totalmente la strada. Non si registra nessun ferito.