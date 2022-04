La vice capo della Polizia di Stato: «La Dia lavora affinché i soldi del Pnrr non escano da circuito legale»

E' Maria Luisa Pellizzari, vice capo della polizia di Stato, ospite del convegno “Il ruolo delle donne nella lotta alle mafie” organizzato in occasione dei 30 anni della Dia a palazzo Bo a Padova. Il convegno è inserito nell'ambito delle celebrazioni degli 800 anni del Bo. Un appuntamento quello organizzato all'Università che vede la Magnifica Rettrice, Daniela Mapelli a far le veci della padrona di casa, l'assessora Francesca Benciolini in rappresentanza del Sindaco, Sergio Giordani e suor Francesca, in rappresentanza del Vescovo, Monsignor Claudio Cipolla. Sono i fatti a suggerire che i tempi, per fortuna, cambiano. Con loro naturalmente tutte le massime autorità civili e militari di città e provincia, dal Prefetto Raffaele Grassi al Questore Antonio Sbordone. Tra questi anche il senatore Antonio De Poli.

Così, la vice della Polizia di Stato, con un passato a Palermo proprio negli anni (1991 - 1996) del culmine della strategia stragista di Cosa Nostra, ha risposto ad alcune domande sottopostole dalla stampa. «Sul fronte del Pnrr stiamo lavorando per far sì che il denaro resti su circuiti legali. E' chiaro che dove ci sono circuiti economici le mafie si muovono perché hanno interesse ad intercettare il denaro».

«Le mafie in genere sono silenti – ha proseguito Pellizzari – Siamo lontani al momento da quella strategia stragista da cui siamo partiti, e che purtroppo ha come icona la macchina del giudice Giovanni Falcone ora esposta in piazza. Siamo lontani da quei momenti ma non è meno pericolosa proprio perché ha interesse ad infiltrarsi nell’economia legale, dobbiamo tenere altissima l’attenzione per evitare che questo accada». In questi giorni si parla di infiltrazione mafiosa in Veneto: «Esattamente come in altre regioni, dove c’è un’economia che funziona c’è la possibilità che le infiltrazioni si insinuino. Il Veneto ha la stessa situazione della Lombardia, dell’Emilia-Romagna. È produttivo e dove si produce il pericolo dell’infiltrazione c’è».

Il convegno è stata anche l'occasione per il taglio del nastro riguardo la mostra della Dia che si può visitare nel cortile del Bo. All'esterno invece, di fronte alle entrate della sede dell'Università e di Palazzo Moroni, la teca contenente l'auto che era di scorta al giudice Giovanni Falcone.