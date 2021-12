Video sorveglianza, Solesino punta Londra

Chissà come commenterebbe Geore Orwell, venendo a conoscenza delle intenzioni della giunta comunale di Solesino. Il piccolo paese del padovano vuole addirittura superare la città dove il grande autore e saggista inglese è vissuto e morto, Londra. Già perché se a luglio scorso dal comune facevano sapere che solo la metropoli britannica è più video sorvegliata di Solesino, ora tenta il sorpasso con un nvestimento di 5.197.978,665€ per Videosorveglianza ed illuminazione pubblica.

Cifra

Questa è la cifra da capogiro che il Comune di Solesino (Pd) ha messo a bando di gara per la realizzazione di un progetto unico di sicurezza che renderà il comune di 7000 abitanti del padovano il più videosorvegliato d’Italia. Nei mesi scorsi il progetto è stato approvato in Consiglio Comunale ed Il 10 dicembre è uscito il bando di gara. L’Amministrazione comunale di Solesino non scherzava ed oggi si appresta ad entrare nei Guinness con questo progetto faraonico di Proget-Financing. «Questa ambiziosa opera - fanno sapere dal comune di Solesiono - sarà quasi interamente finanziato dal comune con il risparmio energetico delle nuove lampade a led di ultima generazione ed avrà una durata di 25 anni e nel contempo verrà realizzata la capillare rete di videosorveglianza. Verranno installate ,una volta terminato il progetto, circa 150 telecamere ed 11 varchi di lettura targa posti alle vie di accesso al paese e verrà implementata ed efficentatata tutta la rete della pubblica illuminazione. Solesino arriverà ad avere 1 telecamera pubblica ogni 46 abitanti. Posizionandosi così al primo posto in Italia per telecamere pro abitante e secondi in Europa dopo la Città di Londa, la quale detiene il record Mondiale di telecamere di 1 telecamera ogni 21 abitanti».

Assicura il Vice Sindaco Orfeo Dargenio, ideatore del progetto. “Chi delinque d’ora in avanti dovrà stare alla larga da Solesino. Nulla sarà più come prima». Dargenio oltre ad essere amministratore comunale da molti anni è un appartenente alle Forze dell'Ordine nelle fila della Polizia Locale. «Sono orgoglioso di aver potuto mettere a disposizione le mie competenze professionali al servizio di tutti, specialmente i più fragili, vittime spesso di reati predator e quest’opera sarà sicuramente un deterrente e un aiuto per assicurare i malviventi alla giustizia».