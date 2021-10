«Mi sta aspettando, ora vado a prenderlo», ritrovato nella notte il bimbo portato via alla mamma

I carabinieri sono in contatto con le autorità locali. Il piccolo era stato portato via alla mamma martedì mattina mentre andava a scuola

Il bimbo di 5 anni sottratto alla mamma è stato trovato. Si trova in Romania. I carabinieri sono in contatto con le autorità locali.

Il fatto

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre il bambino di 5 anni portato via alla madre martedì mattina è stato trovato in Romania. Alexandra Moraru, la mamma del piccolo, è partita verso mezzogiorno per andare a prendere il figlio assieme al cugino e a un amico comune. «Grazie per tutto, non vedo l'ora di vederlo - ha detto emozionata - L'ho visto in videochiamata, dice che mi aspetta e mi ha chiesto di portargli lo zaino di Spiderman».