Paura nella Bassa: incendio in abitazione, cinque persone intossicate

Fiamme e fumo in casa, un nucleo familiare composto da cinque persone trasportato in ospedale, nessuno versa in pericolo di vita. Incendio in abitazione ieri sera 22 gennaio alle 21. I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Guido Negri a Vighizzolo d’Este per l’incendio divampato al piano terra di un’abitazione: una famiglia di cinque persone bloccata dal fumo all'interno dell'immobile è stata aiutata ad evacuare con le scale. La famiglia rifugiatasi nel terrazzo, in quanto impossibilitata a scendere per il fumo presente nel vano scale è stata portata nel piazzale esterno vigili del fuoco, attraverso la scala italiana. L'area teatro dell'incidente è stata transennata dalle forze dell'ordine per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.

L'intervento

I vigili del fuoco accorsi da Este, Padova e Rovigo, con un’autopompa, due autobotti il carro bombolare e 11 operatori, hanno spento le fiamme che hanno interessato il piano terra adibito a deposito di materiale vario. I cinque componenti della famiglia sono stati portati in pronto soccorso per dei controlli. Sul posto il sindaco di Este e i carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un'ora. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno provocato il rogo. Si ipotizza un corto circuito. Esclusa la matrice dolosa.