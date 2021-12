I vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara nell'anno record di interventi

Sabato 4 dicembre i vigili del fuoco hanno celebrato Santa Barbara, con una messa nella Basilica di Santa Giustina. La festa della santa patrona è stata l’occasione per fare un bilancio degli interventi nell’ultimo anno. Dal primo dicembre 2020 al 30 novembre 2021, i vigili del fuoco padovani hanno portato a termine 5.852 interventi, l’11% in più rispetto all’anno precedente, hanno cercato 17 persone scomparse mettendo il campo il top delle loro forze.

Regione

Su scala regionale, gli interventi sono aumentati rispetto allo stesso periodo del 2019-2020. In tutta la regione sono stati 42.093 gli interventi dei vigili del fuoco, in cui sono state impegnate 68.296 squadre. Si registra un incremento di 2.827 interventi, pari al 7,1%. Mediamente ogni giorno i vigili del fuoco sono intervenuti in Regione 115 volte con la presenza di 187 squadre. Forte incremento degli interventi per incidenti stradali, pari 4.313 operazioni di soccorso rispetto ai 2.537 dei dodici mesi precedenti e superiore anche agli anni prima della pandemia.