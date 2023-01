Va a fuoco l'isola ecologica di via Chioggia, danneggiati anche lampioni e recinzione

La notte scorsa, alle 00:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Prossima nel comune di Baone per l’incendio di un capanno utilizzato come ricovero attrezzatura agricola: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Abano Terme con autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento le fiamme le evitando il coinvolgimento della vicina abitazione. In corso di accertamento le cause dell’incendio. Alle 5, altro intervento sempre per il distaccamento di Abano Terme, intervenuti a in Via Chioggia a Padova per l’incendio di un’isola ecologica recintata con all’interno diversi cassonetti dei rifiuti, tutti andati a fuoco. La squadra a spento le fiamme che hanno completamente bruciato i contenitori, danneggiando anche la il lampione dell’illuminazione e elettrica e la recinzione. Al vaglio dei tecnici le cause delle fiamme.