Vigilia in musica nei reparti ospedalieri con l’orchestra Asclepio Ensemble

In quest’anno, diverso da ogni altro, la musica non si ferma. L’orchestra Asclepio Ensemble, composta da medici musicisti e diretta dal Dott. Alois Saller, giovedì 24 dicembre alle ore 12, ha sostato per alcuni brevi momenti musicali all’ingresso dei reparti del Monoblocco.

Un po’ di conforto

L’esibizione, secondo lo spirito che anima l’orchestra dalla sua fondazione, nel 2013 a Padova, ha portato ai pazienti, Covid e non, un po’ del conforto e del calore tipici del Natale, perché non sia diverso né lontano ma solo più intenso sulle ali delle note musicali. I musicisti, un ristretto gruppo di archi, hanno suonato un repertorio di brani natalizi.