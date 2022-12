Lite tra dipendente e clienti di una pizzeria: spunta un coltello

Lite per futili motivi, dipendente di una pizzeria di Vigodarzere denunciato per minacce aggravate. Brutto fuori programma la sera di Natale in un locale della cintura padovana.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione di Vigodarzere e dai colleghi di Pionca di Vigonza accorsi a supporto, all'interno dell'esercizio commerciale si sarebbe scatenata una furibonda lite tra alcuni clienti albanesi e il dipendente della pizzeria connazionale. All'inizio sarebbero volate parole grosse, poi ad un tratto il lavorante avrebbe preso un coltello dalla cucina e l'avrebbe mostrato in maniera minacciosa al cospetto dei clienti con cui aveva avuto la lite. In sala qualcuno si è reso conto che la situazione poteva degenerare da un momento all'altro e ha chiamato subito il 112. Sul luogo della segnalazione sono arrivate due pattuglie dell'Arma che hanno riportato la calma. L'arma è stata sequestrata mentre il dipendente del locale, un trentenne, è stato accompagnato in caserma. Terminati tutti gli accertamenti è stato denunciato. Oscuri al momento i motivi che hanno portato i connazionali a litigare, fino ad arrivare alle minacce.