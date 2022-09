Micio di appena un mese incastrato nell'auto, salvato da un carabiniere

Un gattino bianco di pochi giorni si è nascosto all'interno del motore di un'auto parcheggiata in via Roma a Vigodarzere. L'avventura a lieto fine per il felino si è consumata ieri mattina, 20 settembre. Fortuna per lui, la proprietaria del mezzo quando è stato il momento di muoversi ha intuito che tra gli ingranaggi vi era un micio. Ha fatto di tutto per farlo uscire, ma l'animaletto evidentemente aveva troppa paura per venire allo scoperto. Sono intervenuti persino due meccanici senza riuscire nell'interno.

La svolta

La donna ha chiesto l'aiuto dei carabinieri della stazione di Vigodarzere che sono passati da via Roma proprio durante i tentativi di liberare il gattino. I militari dell'Arma sono stati accolti da un capannello di gente che nel frattempo si era formato. Uno dei due militari di pattuglia non ci ha pensato due volte: indossati i guanti in dotazione, come un meccanico, si è sdraiato sotto la vettura. Il gattino che nel frattempo si era spostato dal vano motore alla marmitta, alla fine è stato estratto dagli ingranaggi e messo in salvo. Il personale veterinario che l'ha preso in cura ha riferito che l'animale ha appena un mese, gode di ottima salute ed evidentemente era stato recentemente abbandonato.