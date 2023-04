Dopo quattro giorni di agonia è morto Giulio Barbato

Il cuore di Giulio Barbato, 25 anni, ha cessato di battere oggi, 18 aprile. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura hanno tentato l'impossibile per salvarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Tra le cause che hanno contribuito al malore fatale non si esclude neppure l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione il venticinquenne, che nella sua pagina Facebook si definisce "Il viaggiatore", venerdì sera si sarebbe sentito male. I familiari hanno subito chiesto l'intervento dei sanitari intuendo che il suo quadro clinico fosse preoccupante. Il ragazzo è subito entrato in coma. Dopo il ricovero ospedaliero è stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva e sottoposto a tutte le cure possibili, ma non c'è stato nulla da fare. Della vicenda sono stati messi al corrente anche i carabinieri. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Nella sua camera i militari avrebbero rinvenuto e sequestrato tracce di sostanze stupefacent e materiale per la preparazione della dosei. Sarà l'autopsia a sciogliere ogni dubbio. La morte del venticinquenne ha lasciato senza parole tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano.