/ Piazza Vittorio Bachelet

Investe una donna poi è colto da malore: caos di fronte al municipio

Nell'incidente, oggi in piazza Bachelet a Vigodarzere, è rimasta ferita una donna di 78 anni. Trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito, non è in pericolo di vita. Traffico rallentato per un'ora