Strade e marciapiedi, partono i lavori di ristrutturazione

Il comune di Vigodarzere ha approvato la progettazione definitiva per la manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi. Il Comune ha potuto beneficiare di un contributo da parte del ministero dell’Interno previsto dalla legge di Bilancio 2022 dedicato a interventi di manutenzione straordinaria su strade comunali, marciapiedi o arredo urbano. Vigodarzere è assegnatario, per l’anno in corso, di un contributo di 60mila euro e di altri 30mila per il 2023.

L’Amministrazione ha scelto di utilizzarli per sistemare alcuni marciapiedi che presentano vari avvallamenti o buche conseguenti a lavori di manutenzione e ampliamento di sottoservizi quali acquedotto, gas o fognatura eseguiti nel corso degli anni. Sotto la lente d'ingrandimento anche quei marciapiedi usurati dal passare degli anni. I marciapiedi oggetto di sistemazione si trovano in via Risorgimento a Tavo, in via Don Milani e in un tratto di via Falcone e di via Ca’ Pisani a Vigodarzere. Frazione questa nella quale sarà anche sostituita la cordonata del marciapiede attorno al monumento ai Caduti, con la realizzazione di una pavimentazione a bettonelle. Sarà infine sostituito il tavolato della passerella pedonale a Terraglione.

L’erogazione del contributo prevede che i lavori debbano essere realizzati entro l’autunno: il costo complessivo dell’intervento sarà coperto dal contributo ministeriale di 60 mila euro e da altri 30 mila ricavati da fondi comunali. La parte rimanente del contributo, che ammonta a 30mila euro, sarà investita nel corso del prossimo anno, individuando ulteriori interventi sempre lungo i marciapiedi.