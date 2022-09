Stroncato da un malore in auto, muore uomo di 55 anni

Stasera, 16 settembre alle 19,30 in via San Francesco a Vigodarzere, un uomo di 55 anni dopo essere uscito dall'abitazione, mentre si trovava al volante della sua auto è stato colto da un malore improvviso che l'ha portato fuori strada. L'auto si è adagiata su un fossato che scorre lungo la carreggiata. Qualcuno ha assistito alla fuoriuscita autonoma e ha subito chiesto l'intervento dei soccorritori. In via San Francesco sono sarrivati i sanitari del Suem 118 i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia stradale.

Malore fatale

Per il conducente del mezzo non c'è stato nulla da fare. Terminati gli accertamenti del caso la salma è stata trasferita all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Padova e affidata alla famiglia per organizzare le esequie. La viabilità ha subito rallentamenti. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività e ai Vigili del fuoco di riportare sull'asfalto l'auto. Nei tragici istanti che sono costati la vita del cinquantacinquenne, nessun altro mezzo in transito è rimasto interessato dalla fuoriuscita autonoma.