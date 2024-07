Parrucchiere rapinato sotto casa da due banditi: bottino 30mila euro

Rapina domenica 14 luglio a Saletto di Vigodarzere nella centralissima via Marconi. Secondo quanto riporta il Gazzettino di Padova la vittima è un parrucchiere residente a Vigodarzere. Maicol Fassiti, 40 anni titolare del negozio "L'Urlo Parrucchieri." E' sceso dall'auto per aprire il garage quando è stato sorpreso alle spalle da uno sconosciuto che gli ha intimato di distendersi a terra e di non muoversi. Dai primi riscontri lo sconosciuto avrebbe parlato in perfetto italiano.

I momenti drammatici

Con un piede il bandito ha tenuto fermo il parrucchiere mentre con la mano gli ha bloccato la testa. In quell'istante si è materializzato un complice che ha aperto la portiera dell'auto della vittima e ha arraffato il suo borsello con dentro circa 30mila euro. Era l'incasso dei negozi del professionista oltre ad altro contante per pagare alcune bollette. Il parrucchiere con tutta probabilità è stato seguito nel percorso in auto dai due banditi, che sapevano perfettamente che nell'abitacolo avrebbero trovato un importante bottino. Terminato il colpo i malviventi si sono dileguati e la vittima ha chiamato al telefono la madre per chiedere aiuto. E' rimasto miracolosamente illeso, ma la paura che quei due potessero fargli del male è stata tanta. A scopo precauzionale a casa del quarantenne è intervenuta un'ambulanza. La vittima, in forte stato di agitazione, è stata visitata e curata con alcuni calmanti, ma fortunatamente non ha riportato lesioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Padova che acquisiranno anche le immagini della videosorveglianza per risalire all'auto utilizzata per la fuga.