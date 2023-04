Apprezzamenti ad una donna: scatta la rissa al bar

Scene da Far West domenica sera, 16 aprile in un bar di via Roma a Vigodarzere. A darsele di santa ragione sarebbero stati tre sudamericani contro due africani. A dare l'allarme al 112 sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno assistito ai primi momenti della scaramuccia. Cinque alla fine gli esagitati identificati che dovranno rispondere all'autorità giudiziaria per rissa e lesioni. Ingenti danni al locale.

Cosa è successo

I carabinieri della Radiomobile di Padova hanno denunciato tre cittadini sud-americani e due cittadini africani di età compresa tra i 45 ed i 27 anni residenti nelle province di Padova e Venezia per rissa. Un passante ha allertato il 112 in quanto ha sentito delle urla provenire dall’esterno del bar. La zuffa è durata solo pochi minuti giusto il tempo alla pattuglia del Norm ed alle pattuglie dei comuni limitrofi di arrivare ed interrompere la furibonda lite perché si temeva che la violenta discussione potesse anche degenerare. Una rissa tra cinque persone causata probabilmente da un apprezzamento sbagliato alla ragazza sbagliata. Riportata la calma, i militari dell’Arma hanno raccolto fin da subito le prime testimonianze e ricostruito ciò che era appena successo. Tutti soccorsi dal personale medico del Suem 118 hanno riportato ferite lievi guaribili in pochi giorni.