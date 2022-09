Una navetta gratis a disposizione degli studenti di Vigodarzere

Sarà attivato anche per questo nuovo anno scolastico il bus navetta gratuito che collega la frazione di Terraglione al capolinea del 19 a Vigodarzere. Il servizio partirà il 21 settembre e sarà a disposizione di studenti e lavoratori pendolari, che compileranno l’apposito modulo scaricabile dal sito internet comunale, da presentare all’ufficio tecnico.

Le motivazioni del sindaco

«Abbiamo voluto mantenere il servizio - ha riferito il sindaco Adolfo Zordan – attivo nel nostro Comune fin dal 2006, perché consapevoli della necessità, in particolar modo per gli studenti che si spostano con i mezzi pubblici, di avere un collegamento diretto con la rete del trasporto locale. Il servizio è stato affidato a una ditta privata, che regola gli orari in coincidenza con le partenze del bus 19 dal capolinea di via Certosa. Tale servizio impegna le casse comunali per una spesa annua di circa 31 mila euro. Un costo che siamo ben contenti di affrontare, nonostante le difficoltà di bilancio causate dagli incrementi delle spese energetiche, pur di agevolare in ogni modo possibile i nostri cittadini». Per poter usufruire della navetta non è richiesto il pagamento di alcuna tariffa né di un biglietto supplementare, in quanto il costo è interamente a carico del Comune.

Gli orari

La navetta è attiva dal lunedì al venerdì con partenza dal piazzale della chiesa di Terraglione alle 6,45. Al pomeriggio, invece, parte dal capolinea in via Certosa diretto a Terraglione alle 14,05, alle 14,35 e anche alle 14,55. Il sabato mattina la partenza è prevista invece alle 6,55, mentre le due corse del rientro partono da Vigodarzere alle 13,55 e alle 14,35. Il servizio è sospeso nei giorni di vacanza delle scuole.