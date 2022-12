L'annuncio online era una truffa: quarantunenne beffato

Aspettava a braccia aperte un bel carico di legna per riscaldarsi tutto l'inverno. Di fatto è stato truffato e ci ha rimesso un bel po' di soldi.

La storia

Un uomo di Vigodarzere di 41 anni un mese fa ha pensato bene di affidarsi ad internet per acquistare la legna per il suo camino. E' rimasto attirato dall'annuncio di un sedicente venditore che ad un prezzo vantaggioso, proponeva un bancale da far recapitare a casa subito dopo aver ricevuto un bonifico di 850 euro. La vittima, confidando nella buona fede dell'interlocutore, è andato in banca e ha pagato quanto dovuto. Poi ha atteso invano per qualche giorno che gli arrivasse la merce. Quando si è reso conto che evidentemente era sopraggiunto qualche problema, ha provato nuovamente a contattare la persona con cui aveva chiuso l'affare, ma ha trovato la sua utenza telefonica disattivata.

La denuncia

Non gli è restato altro che andare dai carabinieri e raccontare la disavventura. Con gli elementi raccolti i militari dell'Arma hanno rintracciato i responsabili. Si tratta di un uomo di 32 anni di San Felice del Benaco (Brescia) e di un trentunenne pakistano in Italia senza fissa dimora. Ieri, 27 dicembre, la coppia è stata denunciata in concorso per truffa. Si tratta di due figure già note alle forze dell'ordine per reati specifici.