Gravi irregolarità all'albergo: in arrivo la sospensione della licenza

Gravi irregolarità scoperte oggi, 6 settembre all'hotel Resi di via IV Novembre a Vigonza a due passi dai confini con Padova. Le hanno evidenziate gli agenti della Polizia stato durante un sopralluogo. Il controllo odierno è conseguenza dell'arresto, effettuato dalla Squadra Mobile alcuni giorni fa presso l'hotel, di un cittadino straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In arrivo la possibile sospensione della licenza.

Il blitz odierno

Alle 7 di questa mattina gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto accesso alla struttura, all'interno della quale hanno riscontrato la presenza di alcuni cittadini stranieri irregolari, persone gravate da precedenti penali e di polizia, uno dei quali è stato arrestato perché rientrato illegalmente in Italia dopo essere stato espulso alcuni mesi fa. Sono state riscontrate plurime violazioni legate alla comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate.

Condizioni igienico sanitarie precarie

Importanti carenze igienico sanitarie, riscontrate all'interno ed all'esterno dell'hotel, saranno oggetto di un dettagliato rapporto al sindaco di Vigonza da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della AULSS 6 Euganea, i cui ispettori hanno preso parte al controllo. Trovate anche importanti carenze, sotto il profilo dell'impiantistica antincendio, rilevate dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che ha partecipato al controllo. Le risultanze complessive dell'attività di controllo saranno vagliate anche per l'adozione di provvedimenti di sospensione della licenza da parte del questore Antonio Sbordone.