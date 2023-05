Ubriaca fradicia al volante con tre bambini a bordo: denunciata

Alla guida ubriaca con tre bambini a bordo. E' successo il 16 maggio lungo il territorio di Vigonza. La donna è stata fermata con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito dal Codice della Strada, durante un servizio straordinario effettuato dagli agenti della Polizia locale. Le pattuglie impegnate hanno controllato 42 automobilisti tra via Venezia, via Padova, via Regia e nella frazione di Busa di Vigonza. Il bilancio è di 12 multe per eccesso di velocità e due fermi di autoveicoli per irregolarità sull’immatricolazione. Il dato più significativo riguarda appunto.

L'accertamento

La donna quando è stata fermata ha subito manifestato un certo nervosismo. L'esito dell'etilometro ha fugato qualsiasi dubbio. Per lei inevitabile è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. Per almeno un anno non potrà mettersi al volante di un'auto. «La presenza della Polizia locale di sera serve anche a mettere in guardia chi abitualmente non rispetta il Codice della strada, mettendo in pericolo la vita degli altri oltre che la propria – ha commentato l’assessore alla sicurezza Marco Polato - tra tutte le irregolarità riscontrate, quella più grave, e che personalmente mi preoccupa, riguarda la donna sorpresa alla guida con a bordo tre bambini, tutti minori. Un comportamento sconsiderato che avrebbe potuto avere conseguenze anche gravi. Ringrazio gli agenti che continueranno nell’impegno a tutela della sicurezza, con particolare alle situazioni più gravi o segnalate con maggiore frequenza dai cittadini, come eccesso di velocità, guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, mancanza di copertura assicurativa, omessa revisione e utilizzo del cellulare alla guida. Un’attività che va ben oltre all’accertamento delle infrazioni stradali e dei numerosi altri atti, ma che costituisce un vero e proprio servizio di tutela e di risposta alle necessità dei cittadini, costituendo un servizio di polizia di prossimità capace di ascoltare le necessità delle persone e di fornire risposte concrete alle diverse esigenze e richieste».

Il sindaco

Nel corso dei servizi serali, sono stati controllati anche alcuni pubblici esercizi riscontrando un paio di violazioni. «I controlli proseguiranno in tutti i fine settimana dei mesi estivi – ha aggiunto il sindaco Gianmaria Boscaro -. questi servizi sono improntati a garantire una maggiore sicurezza sul territorio, sia per quanto riguarda la prevenzione dei reati e in particolare dei furti, garantendo una verifica immediata delle segnalazioni dei cittadini, sia per quanto riguarda la sicurezza stradale e quindi il rispetto del codice della strada».