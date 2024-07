Cercano possibili armi, ma trovano la droga

Litiga con la figlia minorenne. Quest'ultima si allontana da casa con la madre e il papà preoccupato chiama il 112. Quando i militari arrivano lo trovano fuori di casa con un coltello a serramanico e un pugnale. Per questa ragione è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. L'episodio è successo a Peraga di Vigonza ieri sera 7 luglio. Nei guai è finito un italiano di 35 anni. Non è dato sapere i motivi della lite familiare sta di fatto che i carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza, che hanno agito con la collaborazione di una pattuglia del Battaglione di Mestre, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare temendo che in casa vi fossero armi.

Cercano armi, trovano droga

Durante la perquisizione il personale in divisa ha rinvenuto 43 grammi di marijuana e sei di hashish oltre a due bilancini di precisione. Il tutto è stato sequestrato mentre l'uomo è stato accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato anche per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La vicenda verrà tenuta sotto stretta osservazione per capire quale evoluzione possa avere prossimamente il clima familiare. Tra le ipotesi al momento ventilate si ipotizza che la minorenne voglia frequentare un coetaneo non di gradimento al padre. Di qui la lite e la successiva fuga.