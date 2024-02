Assalto al casinò Riviera, spariscono i soldi delle slot machine

Tornano in azione i ladri specializzati nell'assalto alle slot machine. Nella notte tra l'11 e il 12 febbraio ignoti sono andati a far visita al casinò Riviera di via Venezia a Capriccio di Vigonza. Dopo aver forzato una porta d'ingresso i malviventi con attrezzi da scasso hanno manomesso tutte le macchinette asportandone il contenuto. Il bottino, ancora in via di quantificazione, ammonta a diverse migliaia di euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza.

Le indagini

L'assalto è avvenuto qualche minuto prima delle 5 del mattino. Non appena i ladri hanno avuto accesso nella struttura l'allarme ha cominciato a suonare. In pochi minuti i malviventi hanno svuotato le singole slot fuggendo con il contenuto. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i carabinieri che hanno subito diramato le ricerche, ma chi ha assaltato il casinò al momento è riuscito a far perdere le proprie tracce.