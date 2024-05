Attentato al capo ufficio tecnico, la rabbia del sindaco: «Atto intimidatorio molto grave»

Dopo l'attentato incendiario ai danni del capo ufficio tecnico del comune di Vigonza Enzo Ferrara avvenuto nella notte tra il 30 e il primo maggio in via Rigato nelle campagne vigontine, unanime la solidarietà degli amministratori locali, ma anche dei colleghi del professionista. Capitolo indagini i carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza guidati dal comandante Daniele Rampin stanno cercando di mettere insieme tutti gli spunti investigativi per tentare di arrivare il prima possibile agli autori del reato. Al momento non viene esclusa alcuna pista, ma è naturale che gli investigatori siano concentrati sulla posizione professionale di prestigio e di responsabilità del geometra di Vigonza a cui ignoti hanno distrutto due auto e danneggiato anche l'abitazione.

Il commento del sindaco

Alla luce del grave fatto di cronaca che ha colpito il capo ufficio tecnico comunale, il sindaco di Vigonza Gian Maria Boscaro ha dichiarato: «Io personalmente e tutti i dipendenti comunali e colleghi, assessori e amministrazione siamo vicini ad Enzo Ferrara e alla sua famiglia per quanto accaduto la notte del primo maggio nel giardino della sua casa. A loro va tutta la nostra solidarietà. Abbiamo assistito ad un atto intimidatorio molto grave che condanno fortemente. Fin da subito, non appena sono stato avvisato di quanto successo all’incirca verso le 3 di notte, mi sono immediatamente recato sul posto dove c’erano già i nostri carabinieri e i vigili del fuoco. Per tutta la notte sono stato lì, per manifestare un sostegno morale ed umano ad Enzo e alla sua famiglia. Purtroppo questo episodio ci preoccupa moltissimo anche perché non si tratta di un fatto isolato: tempo fa, il capo settore, aveva ricevuto altre intimazioni e minacce che erano state oggetto di esposti in Procura. Sono estremamente preoccupato per come si è evoluta la situazione e ho rinnovato la mia segnalazione sia al Prefetto che alla Procura, e anche quest’oggi 2 maggio è stata depositata un’integrazione dell’esposto, chiedendo e sollecitando interventi urgenti. Dopo questo grave fatto intimidatorio totalmente ingiustificato - ha concluso - nei confronti di un dipendente pubblico del Comune lo Stato deve battere un colpo a difesa della legalità. A Vigonza non tolleriamo questi atti criminali».