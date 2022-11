Sbaglia strada e con il camion rimane incastrato: liberato dai pompieri

Ha sbagliato strada e alla fine non riusciva più ad andare avanti, ma neppure a fare retromarcia. Un autoarticolato oggi, 15 novembre alle 10 è rimasto bloccato in via Santo Stefano a Vigonza.

I soccorsi

Vista la situazione che si era venuta a creare, è stato indispensabile contattare i Vigili del fuoco. In via Santo Stefano sono arrivati i pompieri da Cittadella e da Padova con l'autogrù. L'attività di messa in sicurezza dell'area è andata avanti per diverse ore, tempo necessario agli operatori di liberare il mezzo pesante dalla brutta situazione in cui si era venuto a creare. Durante l'attività il traffico veicolare è stato dirottato su strade secondarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada.