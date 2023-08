In tre mesi identificati dalla Polizia locale 258 automobilisti

Controlli serali della Polizia locale: il bilancio di tre mesi di attività. Oltre duecento gli accertamenti e le verifiche su auto e conducenti e 84 le multe elevate. Solo 3 quelle per guida in stato di ebbrezza. Nel periodo compreso dal 13 maggio, quando il servizio serale è diventato operativo, allo scorso 20 agosto, sono stati svolti 21 servizi di pattugliamento da parte degli agenti della Polizia locale.

La soddisfazione dell'assessore alla Sicurezza

«Fin dal nostro insediamento, ormai oltre un anno fa - ha commentato l'assessore alla Sicurezza Marco Polato - come amministrazione abbiamo puntato sulla prevenzione. Un concetto che intendiamo applicare e mettere in pratica in tutti i settori, in particolare sulla sicurezza. I controlli serali continueranno anche nel mese di settembre, convinti che la sicurezza stradale, ma più in generale quella urbana è un bene comune da proteggere e tutelare. Si traduce in libertà dei cittadini e fruibilità degli spazi pubblici, e si ottiene con la presenza sul territorio di agenti che controllano veicoli e conducenti, utilizzando anche la strumentazioni di ultima generazione di cui il Comando è dotato».

Controllati 258 automobilisti

Durante i servizi sono stati effettuati controlli presso i pubblici esercizi del Comune per verificare la regolarità dello svolgimento dell'attività di somministrazione di bevande, con particolare riguardo al rispetto della recente ordinanza sindacale sulle emissioni sonore e gli orari di chiusura. Sono stati effettuati controlli stradali lungo le principali vie di ingresso al Comune, quali via Venezia, Noalese, via Padova e via Cavour, al fine del contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti. I veicoli controllati sono stati 258 e 195 i conducenti sottoposti ad accertamenti per verificare l'eventuale alterazione psicofisica da alcol o droghe. Tre le mute per guida in stato di ebbrezza con il conseguente ritiro di patente. Nel medesimo periodo sono state accertate altre 84 violazioni al Codice della Strada, di cui tre di particolare gravità in quanto i veicoli circolavano senza assicurazione, e per i quali è scattato il sequestro. Mentre ben 9 conducenti sono stati sanzionati per aver effettuato sorpassi in tratti dove vigeva il divieto: per loro è scattato l'immediato ritiro della patente per un periodo da 1 a 3 mesi. «Il servizio notturno, oltre a contrastare la microcriminalità - ha aggiunto il sindaco Gianmaria Boscaro -, ha anche lo scopo di evidenziare la vicinanza ai cittadini della Polizia locale impegnata non solo in attività di repressione, ma soprattutto di prevenzione. La presenza degli agenti anche nelle ore serali è la risposta concreta al bisogno di maggiore sicurezza da parte dei nostri cittadini per un capillare controllo del territorio. Ringrazio il personale della Polizia Locale che con la professionalità garantisce una costante presenza a tutela dei Vigontini».