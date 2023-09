"Terremoto" a Vigonza: si dimette il vice sindaco

"Terremoto" in municipio a Vigonza: il vicesindaco Filippo Pastore ieri 22 settembre ha deciso di dimettersi dal suo incarico per motivi personali. Una scelta comunicata con profondo rammarico e legata alla necessità di essere presente il più possibile in famiglia. Le deleghe che erano in capo a Pastore, Sport, Associazionismo, Attività produttive e commercio, Ambiente e Verde pubblico, Tempo libero, Scuola, Gemellaggi, saranno temporaneamente assunte dal sindaco Gianmaria Boscaro, che nei prossimi giorni procederà alla nomina di un nuovo assessore.

I motivi della scelta

«Per nuove esigenze familiari che non mi permetteranno più di presenziare alle attività a cui un vicesindaco è preposto, con grande rispetto del ruolo faccio richiesta di dimissioni al sindaco – ha detto Pastore - è stato un grande onore servire la mia comunità. Un onore che mi sono guadagnato sul campo dopo anni di gavetta come consigliere comunale. Ringrazio i miei concittadini per questo e per la fiducia che ripongono in me. Dalla campagna elettorale ad oggi sono trascorsi 2 anni intensi, anni di grande lavoro atto a far diventare questo Comune una città non solo sulla carta. Questa opportunità mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone fantastiche che come me si spendono per il territorio tutti i giorni attraverso il lavoro e non le chiacchere».

La risposta del sindaco

«La mia stima per Filippo rimane inalterata da un punto di vista professionale, ma anche personale – ha detto il sindaco Gianmaria Boscaro prendendo atto delle dimissioni - in questo primo anno del mio mandato amministrativo, il suo lavoro come assessore è stato sempre propositivo, entusiasta ed in linea con i principi da me condivisi. Lo ringrazio per gli importanti progetti innovativi che ha avviato. E a questo proposito, pur comprendendo le esigenze familiari che gli impongono una riduzione dell’impegno pubblico, ho chiesto a Pastore di restare a disposizione e di entrare nel mio staff per proseguire il rapporto di fiducia e mettere la sua attività e le sue capacità a servizio della comunità di Vigonza e della nostra amministrazione».