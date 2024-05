Dal cavalcavia vola sull'autostrada: muore una donna

Tragedia oggi 29 maggio alle prime luci dell'alba. Attorno alle 4 del mattino è pervenuta una segnalazione ai numeri d'emergenza che ha riferito di un corpo senza vita di una donna in mezzo all'autostrada A/4 all'altezza del chilometro 368 sotto il territorio di Vigonza. Sul luogo dell'emergenza in pochi minuti sono arrivati i sanitari del Suem 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite provocate dal volo nel vuoto dal cavalcavia e le possibili lesioni riportate dall'impatto con i mezzi in transito.

La ricostruzione

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, ma quella più accreditata è quella del gesto di autolesionismo. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per coordinare la viabilità e i colleghi della Scientifica per i rilievi della tragedia. Alle 9,40 ci sono code per circa 10 chilometri sull'asse Padova in direzione Milano che stanno provocando ripercussioni fino a Spinea. Al momento si sa solo che la vittima è una donna dall'età di circa trent'anni. Anche attraverso possibili occhi elettronici presenti in quel tratto

di autostrada gli investigatori stanno lavorando per fare chiarezza sull'accaduto.