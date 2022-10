Baby pusher di 16 anni fermato dai carabinieri

Baby spacciatore è finito ieri, 20 ottobre, nella "rete" dei carabinieri. L'intervento è avvenuto in un'area verde di via Bachelet a Vigonza.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma della stazione di Pionca di Vigonza ieri un giovane è stato visto muoversi con fare sospetto all'interno dei giardini comunali. I carabinieri hanno deciso di approfondire l'accertamento e l'hanno raggiunto. Dopo averlo identificato hanno notato come il ragazzo, 16 anni di Padova, apparisse piuttosto nervoso. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una dose di hashish e 450 euro in contanti che secondo gli inquirenti sarebbero riconducibili a precedente attività illecita. L'adolescente è stata accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i Minorenni di Venezia per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.