Emergenza furti: scattano controlli straordinari del territorio

A Vigonza è emergenza furti. Nelle ultime settimane si sono verificati numerosi tentativi di intrusione in casa ed esercizi commerciali. In più di un'occasione la malavita è riuscita nel suo intento. A fronte di questa situazione il sindaco Gian Maria Boscaro è corso ai ripari e sta intavolando tutte le possibili soluzioni per riportare un briciolo di serenità tra la sua popolazione. A margine della vicenda è giusto sottolineare che i militari della locale stazione di Pionca di Vigonza coordinati dal maresciallo Daniele Rampin stanno facendo di tutto per tamponare ogni insidia e reprimere ogni forma di reato.

Il commento del sindaco

«Visti i tentativi e i furti andati a buon fine in queste notti - ha detto Gian Maria Boscaro - ho avuto un confronto con l'arma dei carabinieri e la Compagnia provinciale ha disposto dei controlli e dei pattugliamenti straordinari sul nostro territorio. Stiamo verificando anche le telecamere di videosorveglianza e i varchi di lettura targhe comunali per segnalare macchine con targhe sospette. Abbiamo notato che i ladri cercano di evitare proprio gli accessi stradali arrivando dai campi per non farsi rintracciare dalle telecamere quindi massima allerta per i proprietari di case isolate o con accesso da argine e campi perchè se le finestre o le porte vengono lasciate aperte come successo nei furti andati a segno in queste sere i ladri ne approfittano per poi dileguarsi nelle campagne».