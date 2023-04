Un volo di sei metri dal ponteggio, ventisettenne in prognosi riservata

Lotta tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale di Padova, nel reparto di Terapia Intensiva, Nicola Maddalozzo, il lavoratore di 27 anni residente a Pionca di Vigonza che lunedì 17 aprile è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. Il team di medici che fin da subito l'hanno preso in cura si sono riservati la prognosi in attesa di un possibile miglioramento del suo quadro clinico. Al suo capezzale ci sono i familiari più stretti che confidano in notizie confortanti dal personale ospedaliero.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai tecnici dello Spisal e dai carabinieri Nicola Maddalozzo si trovava in un cantiere a Limena lunedì. Lui, dipendente e tecnico manutentore alla Fb Service di Padova, azienda specializzata nell'installazione, manutenzione e vendita di climatizzatori e caldaie, con tutta probabilità stava montando un condizionatore ad un'altezza di sei metri da terra. Ad un tratto avrebbe perso l'equilibrio cadendo dal ponteggio. Nella rovinosa caduta l'uomo ha riportato un importante trauma cranico. Subito soccorso dal personale medico del Suem 118 allertato dai presenti è stato trasferito in ospedale a Padova.

Un professionista

Chi conosce Nicola Maddalozzo lo descrive come un professionista, meticoloso, innamorato del suo lavoro e molto prudente. Ecco che la caduta di lunedì lascia tutti senza parole. Il ventisettenne è un grande appassionato di pesca e nella frazione di Pionca è conosciuto da tutti come un ragazzo posato, amante della vita e ligio al dovere. Ora tutti sperano che dall'ospedale la sua fibra forte posa avere la meglio e presto i sanitari possano sciogliere la prognosi.