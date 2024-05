Una fiaccolata per Giada, per condannare ogni forma di violenza sulle donne

Lunedì 3 giugno alle 20,30 è in programma una fiaccolata per Giada. Il ritrovo e la partenza è fissata all'obelisco di via Prati proprio dove viveva la donna e proseguirà fino al cavalcavia dove è stata scaraventata nel vuoto dal compagno Andrea Favero. La cerimonia è stata fortemente voluta dalla collettività di Vigonza. E' probabile una massiccia partecipazione non solo di residenti, amici e conoscenti della donna, ma anche di politici e amministratori che vorranno portare il proprio messaggio di cordoglio ai familiari di Gida Zanola e allo stesso tempo urlare il proprio malessere verso i femminicidi e qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne. Non è ancora ufficiale, ma alla

fiaccolata potrebbe partecipare anche Gino Cecchettin, padre di Giulia che lo scorso novembre è stata uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato Filippo Turetta.

La fiaccolata

Una fiaccolata per Giada. La comunità di Vigonza si stringe forte alla famiglia di Giada Zanola in questo momento di grande dolore e lunedì sera l’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alla "Fiaccolata per Giada” che partirà dall’area verde davanti all’Obelisco di via Prati, accanto alla casa dove abitava Giada, e proseguirà poi lungo la strada per raggiungere il cavalcavia dove si è consumata la tragedia. «L'omicidio di Giada è un dolore straziante per tutta la comunità, la sua morte ha sconvolto tutte e tutti e ci lascia senza parole - commenta il sindaco Gianmaria Boscaro - vogliamo gridare forte, con il rumore silenzioso di una fiaccolata, il nostro “no” ad ogni violenza contro le donne, per dare voce a tutte quelle donne che non posso più parlare. Perché l’amore non uccide, mai. D’amore si vive, non si muore. Deve partire da noi uomini l'indignazione per ogni gesto violento compiuto contro una donna. Dobbiamo essere noi - ha concluso il sindaco - i primi a gridare con forza “basta violenza sulle donne e basta femminicidi”. Un futuro diverso è possibile, ma dobbiamo cambiare questa cultura sbagliata».

Indagini omicidio

Nel frattempo oggi 31 maggio il compagno di Giada, Andrea Favero 39 anni, nel carcere Due Palazzi di Padova è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari Laura Alcaro alla presenza del pubblico ministero titolare dell'indagine Giorgio Falcone e il legale dell'indagato Laura Trevisan. Nel pomeriggio odierno molti dubbi sulla morte della giovane mamma saranno sciolti dall'autopsia fissata per le 16,30. Contestualmente a questa fase di indagine caratterizzata dall'interrogatorio e dall'esame

autoptico, gli investigatori della Squadra Mobile di Padova stanno ultimando tutti gli accertamenti del caso sul cavalcavia di via Prati a Vigonza dove il 29 maggio alle 3,30 del mattino il corpo di Giada è stato scaraventato nel vuoto dopo un volo di circa 15 metri.