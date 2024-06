«Andrea deve raccontarmi cosa è successo a mia sorella»

Un fiocco rosso al petto, le immagini di Giada impresse sulle magliette, un caldo torrido che dovrebbe trasmettere allegria e spensieratezza, che invece cozzava con un dolore mai visto che ha attanagliato i fedeli. La parrocchia di San Silvestro a Folzano (Brescia) ha fatto da cornice oggi, 6 giugno al funerale di Giada Zanola, la giovane mamma di 33 anni, uccisa dal compagno Andrea Favero il 29 maggio alle 3,30 del mattino a Vigonza. Nell'occasione, secondo l'accusa, l'indagato che si trova attualmente al carcere Due Palazzi di Padova, ha gettato il corpo della mamma del suo figlio di 3 anni giù da un cavalcavia di via Prati a Vigonza a meno di un chilometri da dove vivevano. Una vicenda straziante che ha scosso l'intera comunità di Vigonza e non solo.

Le parole strazianti del fratello Daniel

«Io volevo bene ad Andrea e continuo a volergliene. Però deve essere lui a raccontarmi cosa è successo a mia sorella: ad oggi non c’è stata l’occasione. Non lo accuso, ma voglio parlarci: se è stato lui che paghi per quello che ha fatto, altrimenti ci spieghi cosa è accaduto. Di una cosa sono certo: non è stato un suicidio». E ancora: «I lividi sul corpo di Giada? Mai visti. Se li avessi visti non saremmo qui ora. Giada a me non aveva raccontato nulla, forse perché temeva la mia reazione. Se potessi tornare indietro le chiederei di chiamarmi».

L'omelia

«Carissima Giada - ha esordito il parroco davanti a centinai di persone con le lacrime agli occhi - l’intera comunità di Folzano oggi ti accoglie e ti abbraccia. Tanti di noi in questo piccolo quartiere della periferia sud di Brescia ti hanno vista crescere, giocare, studiare, vivere amicizie, coltivare sogni. E ora, insieme ai tuoi familiari, ci sentiamo come persi, costretti a deglutire un boccone molto, troppo amaro e che fa male. Nessuno avrebbe potuto anche solo immaginare per te oggi un “rientro forzato” come quello che ti ha appena coinvolta: dal Veneto che amavi, per via direttissima al Folzano che portavi nel cuore. Ma che rientro è? Su una vettura elegantemente “truccata” sì, il carro funebre, ma ahimè senza più la possibilità di sorridere, né di guardare il volto delle persone che ami, fisicamente e tragicamente distante da quel bimbo che era divenuto parte della tua vita, senso per cui valeva la pena continuare a sperare in una vita felice». E ancora: «Noi siamo qui con te, Giada, ma il nostro cuore è triste e l’anima piange. Siamo qui con te, vicini; le parole non riescono a raccontare in modo compiuto il dramma che ha travolto la tua esistenza, ma nemmeno le parole riescono a descrivere compiutamente la qualità, la specie strana del dolore che proviamo: dentro di noi c’è rabbia, c’è la quasi pretesa che le cose avrebbero dovuto andare diversamente. E poi c’è la mancanza di futuro, la speranza graffiata, i sogni infranti. Forse più di tutto a farci male dentro c’è la morte stessa, che si è fatta ingiustamente vicina nello spegnersi drammatico della vita di Giada. Stiamo male e abbiamo bisogno di una medicina che lenisca il dolore che sentiamo. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci spinga oltre il muro del non senso e del pessimismo; abbiamo bisogno di una mano tesa che ci aiuti a rialzarci per proseguire il cammino della vita con una dignità ritrovata, con passione e con impegno. Il Signore, con tenerezza e forza insieme, ci offre la medicina della sua Parola, tende a noi la sua mano e con pazienza attende dei riscontri che noi siamo connessi a lui. La Sacra Scrittura e l’Eucaristia sono due strumenti potentissimi che possono aiutarci a risorgere, a rialzarci ed a riprendere il cammino della vita, nonostante tutto».