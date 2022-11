Tenta di fare la "spesa gratis", ma viene scoperto e arrestato

Voleva impadronirsi di materiale informatico senza spendere neppure un euro. Per la "spesa facile" ha scelto il supermercato Aumai gestito da personale cinese di via Regia a Vigonza, ma i suoi piani sono miseramente falliti.

I fatti

Ieri sera, primo novembre, un ragazzo italiano di 20 anni è entrato nel megastore cominciando a muoversi lungo le corsie dell'attività commerciale. Convinto di muoversi inosservato, ha preso dagli scaffali alcune confezioni di prodotti informatici, ha tolto i dispositivi anti taccheggio e ha riposto la refurtiva in uno zaino. Una volta pago per il bottino si è recato all'uscita, ma è stato bloccato dal personale del negozio.

I guai

In via Regia sono arrivati i carabinieri su richiesta dei responsabili di Aumai. I militari dell'Arma dopo aver identificato il ventenne, hanno perquisito il suo zainetto e sono spuntati oggetti poco prima trafugati per un bottino complessivo di 100 euro. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, è stato arrestato per furto aggravato mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.