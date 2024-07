In vacanza con mamma e figlio, derubato del camper, torna a casa in costume

Ha trascorso una settimana di ferie in camper a Tropea (Vibo Valentia) con il figlio di quattro anni e mezzo e con la mamma. Venerdì 18 luglio ha ripreso il viaggio dalla Calabria per tornare a Vigonza dove vive e lavora come dipendente di Etra. Per rendere il viaggio meno faticoso ha deciso di fare una sosta di qualche ora a Ostia e consentire al piccolo di fare un ultimo bagno al mare prima di rientrare a casa. Nella località balneare del comune romano però qualcosa è andato storto e in un paio d'ore di permanenza qualcuno gli ha rubato il camper.

Le vicissitudini

Davide Righetto, separato, si è trovato con la mamma e il figlio vestiti con il solo costume e un paio di ciabattine e soprattutto senza un soldo in tasca. L'aiuto insperato è giunto da un paio di senzatetto che vedendolo disperato con un gesto dall'enorme spessore umano gli hanno donato qualche maglietta per coprirli. Poi grazie ad un assistente sociale i derubati hanno appreso che da Roma Tiburtina sarebbe partita una corriera per Padova. Davide Righetto ha ricevuto dei soldi dal fratello che gli sono serviti per i tre biglietti del viaggio. Ieri mattina, domenica, alle 6 l'incubo è finito e il trentottenne è arrivato a Vigonza.

Il commento

«Al di là dell'aspetto economico che non è comunque da trascurare, visto che il bottino del furto è complessivamente superiore ai 20mila euro - ha detto il derubato - lancio un appello a chi ha rubato il mio camper affinchè me lo faccia riavere. E' un ricordo, fu preso quando nacque mio figlio. Ora sono separato da mia moglie e questo furto mi ha fatto davvero male. Dentro al camper tra l'altro c'erano giocattoli oltre a medicine che utilizza mia madre. Non posso pensare che ci sia gente così cattiva e senza cuore. Ho chiesto ai carabinieri a cui ho formalizzato denuncia che facciano il possibile per ritrovarlo. E' come mi avessero portato via un polmone. Nel frattempo ringrazio di cuore tutte le persone che a Ostia, pur non godendo di una situazione economica solida, si sono privati di abbigliamento per coprire mia mamma e mio figlio. Giuro non dimenticherò».