Paura in via Cornara per una fuga di gas: famiglie evacuate

Paura stasera, 17 novembre, alle 18,30 in via Cornara al confine tra il comune di Vigonza e quello di Pianiga in provincia di Vigonza. Una fuga di gas ha costretto alcune famiglia che vivono nel versante veneziano ad evacuare. Trascorreranno la notte a casa di amici e parenti, in attesa che la falla venga ripristinata da personale specializzato. L'area è stata prontamente inibita al traffico veicolare che è stato dirottato lungo arterie limitrofe.

I fatti

L'allarme ai numeri d'emergenza è stato lanciato da alcuni residenti che hanno avvertito l'inconfondibile odore di gas in strada e hanno temuto potesse capitare qualcosa di grave. Siamo in via Cornara che sul lato destro è sotto il comune veneziano e su quello sinistro è di competenza del comune di Venezia. Sul luogo dell'emergenza si sono portati i Vigili del fuoco, i carabinieri, la Polizia locale e la protezione civile di entrambi i comuni. Presenti anche i due sindaci che hanno coordinato i soccorsi.

Il sindaco Boscaro

«Non appena le forze dell'ordine ci hanno avvisato del problema in corso - ha detto il primo cittadino di Vigonza Gianmaria Boscaro - mi sono portato sul posto con l'assessore alla Protezione civile per sincerarmi di persona di cosa stesse accadendo. Con il mio collega veneziano abbiamo convenuto che era necessario evacuare alcune famiglie del versante di Pianiga in quanto il vento stava spostando l'odore di gas proprio verso la provincia di Venezia. Ringrazio i responsabili della trattoria Campagnaro che si sono subito resi disponibili per accogliere le famiglie evacuate a cui è stata data dell'acqua e un riparo visto che stava piovendo in maniera copiosa. La falla - ha concluso - è stata individuata, ma le operazione di messa in sicurezza grazie all'inesauribile servizio posto in essere da personale specializzato della linea del gas, andranno avanti per tutta la notte. Voglio precisare che l'emergenza non ha provocato feriti e intossicati e il tutto, al netto dei disagi, si è svolto nella massima sicurezza».