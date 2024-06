Tracce di ansiolitici nei tessuti di Giada: ipotesi avvelenamento

I primi riscontri dell'autopsia effettuata sul corpo di Giada Zanola, la mamma di Vigonza gettata dal cavalcavia dal compagno Andrea Favero in via Prati fanno emergere un'ipotesi inquietante. La vittima potrebbe essere stata stordita e avvelenata. Da alcuni tessuti analizzati il medico legale Claudio Terranova, nominato dal titolare delle indagini il pubblico ministero Giorgio Falcone, ha evidenziato infatti la presenza di tracce di benzodiazepine. Stiamo parlando di psicofarmaci con finalità ipnotiche, ansiolitiche e sedative. Dato che alcun farmaco di questa portata era stato prescritto a Giada Zanola, si fa strada l'ipotesi che qualcuno l'abbia avvelenata scientificamente. E tutti gli occhi in tal senso sono puntati sul compagno. Si tratta di sostanze che si trovano principalmente nel Lexotan e nello Xanax. Resta ora un dettaglio decisivo da scoprire. Questo trattamento è stato eseguito una sola volta nell'immediatezza dell'omicidio, o, come Giada aveva confidato ad un'amica, l'avvelenamento è stato diluito nel tempo? Su questo punto stanno lavorando gli investigatori della Squadra Mobile con il coordinamento dell'autorità giudiziaria.

Il delitto

Dalla ricostruzione dei fatti, il 29 maggio attorno alle 3,30 il compagno di Giada Andrea Favero avrebbe tolto la vita alla sua compagna e madre di un figlio di anni. Ne avrebbe caricato il corpo sulla Ford C-Max fino a trasportarla ad un cavalcavia che si affaccia sulla A/4 distante un chilometro dalla loro casa. Qui l'avrebbe fatto scivolare nel vuoto per liberarsi di quella donna che non lo amava più. La vicenda ha colpito l'opinione pubblica, è stata organizzata anche una fiaccolata per diro "no" ad ogni forma di violenza sulle donne. Ora l'autopsia rischia di aprire anche lo scenario della premeditazione che renderebbe ancora più complicata la posizione del killer nei confronti della giustizia, configurandosi anche l'aggravante della premeditazionje.