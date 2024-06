Per l'addio a Giada, proclamato il lutto cittadino

Domani 6 giugno alle 13,45 nella parrocchia di San Silvestro a Folzano (Brescia) si celebrano i funerali di Giada Zanola, la mamma di 33 anni, barbaramente uccisa dal compagno Andrea Favero il 29 maggio alle 3,30 del mattino. La donna è stata ritrovata nell'autostrada A/4 all'altezza di via Prati, dopo che è stata scaraventata da un cavalcavia. Dai primi riscontri pare che nel momento in cui è stata lanciata nel vuoto la mamma, che lascia un bambino di 3 anni fosse ancora viva. Per questo atroce reato, l'ennesimo femminicidio, è in carcere a Padova Andrea Favero, che è stato posto in stato di fermo poche ore dopo il rinvenimento del cadavere della compagna. A nulla sono serviti i suoi depistaggi e l'ipotesi del gesto di autolesionismo è subito apparsa lacunosa. Sono stati gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Padova con il prezioso supporto dei colleghi della Polizia Stradale ha incastrare il camionista Andrea Favero.

Lutto cittadino

Il sindaco di Vigonza Gian Maria Boscaro che fin dall'inizio ha seguito la vicenda con massimo trasporto emotivo, garantendo tutta la vicinanza possibile ai familiari della vittima e cercando di portare parole di conforto nella sua comunità mai così scossa, ha proclamato per il giorno delle esequie il lutto cittadino. Chiara la motivazione: "Premesso che mercoledì 29 maggio 2024 è stata barbaramente uccisa a Vigonza Giada Zanola, vittima di femminicidio. Atteso che l’amministrazione comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione dei sentimenti dell’intera cittadinanza, intende manifestare in modo solenne il dolore della città per questa grave e dolorosa perdita stringendosi intorno ai familiari e agli amici di Giada Zanola, preso atto che il 6 giugno alle 13,45 si svolgeranno i funerali presso la parrocchia di San Silvestro a Folzano (Brescia), proclama il lutto cittadino per tutta la giornata di domani. Le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta".