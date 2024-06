Prende fuoco il trattore, colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza

L'incendio, per cause ora al vaglio dei vigili del fuoco, si è sprigionato oggi 17 giugno alle 9,30 in via Taliercio a Vigonza. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati più mezzi dei pompieri per le operazioni di messa in sicurezza