Operai non in regola: sospesa l'attività del laboratorio

Controlli l'altro giorno, 26 ottobre, in una ditta di lavorazioni per calzature di via Arrigoni a Vigonza. L'attività è stata promossa dalla Squadra Amministrativa della Divisione Pas della Questura, con la collaborazione della Polizia locale, l'Ispettorato del lavoro e il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nel luoghi di lavoro.

Il bilancio

Sono state trovate 10 persone, tutte di etnia cinese e tutti lavoratori presso il laboratorio. Tra i presenti, in assenza del titolare dell’impresa, cittadina cinese regolare in Italia, è stato individuato il dipendente responsabile, suo connazionale, che ha mostrato la struttura e le attrezzature del laboratorio. I dieci lavoratori identificati, tutti di etnia cinese, sono risultati in regola con i documenti di soggiorno e solamente uno con precedenti di polizia a carico. All’esito degli accertamenti, effettuati dai vari uffici ognuno per le proprie specifiche competenze, la Squadra Amministrativa non ha evidenziato irregolarità, ma segnalerà al settore Edilizia Privata del comune di Vigonza la presenza di un probabile abuso edilizio all’interno del laboratorio, dove sono state ricavate 5 camere da letto. Lo Spisal ha rilevato irregolarità relative alla sicurezza del luogo di lavoro, la mancanza del documento di valutazione del rischio e l’insalubrità degli ambienti. L’Ispettorato territoriale del lavoro ha accertato la presenza di 6 lavoratori irregolari e per questo ha disposto la sospensione immediata dell’attività, con allontanamento dei lavoratori non in regola.?