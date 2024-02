Fugge dai poliziotti e si getta nel Brenta, si teme per la sua vita

Un furto di carburante in un'area di sosta dell'autostrada A4 all'altezza del comune di Vigonza potrebbe trasformarsi in tragedia. Uno sconosciuto, sorpreso da una pattuglia della polizia stradale di pattuglia in flagranza, è sfuggito agli agenti e dopo aver percorso un breve tratto di strada a piedi, si è tuffato nelle gelide acque del Brenta per tentare una vita di fuga. Ebbene, dal fiume non è più riemerso e si teme il peggio. L'episodio è avvenuto a cavallo tra il 19 e il 20 febbraio. Per tutta la giornata odierna i sommozzatori dei vigili del fuoco con l'ausilio dei vigili del fuoco stanno scandagliando il tratto di fiume dove si presume sia annegato lo sconosciuto.

La cronaca

Secondo i primi riscontri due ladri nel cuore della notte stavano mettendo a segno alcuni furti sui mezzi pesanti in sosta. Ad un tratto sono stati notati da una pattuglia della polizia stradale che ha subito intuito le intenzioni della coppia. Quando i ladri hanno capito di essere stati scoperti sono fuggiti per due direzioni diverse. Uno ha fatto perdere le proprie tracce, l'altro, come detto, si è gettato nel Brenta ed è forte il rischio che abbia trovato la morte. Le ricerche dei sommozzatori sono tutt'ora in corso e andranno avanti fino a quando non verrà ritrovato il corpo.