Riduce in schiavitù la moglie e le vieta di usare i social: arrestato

Maltrattamenti in famiglia, scattano le manette. I carabinieri della stazione di Vigodarzere hanno arrestato, in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Padova, un uomo di 48 anni di Vigonza originario della Romania, responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo, con alle spalle precedenti per lo stesso tipo di condotta tenuta in un’altra relazione, già dall’aprile 2023 ha sottoposta la compagna convivente a continui maltrattamenti, per motivi di gelosia amplificati dall’abuso di alcol, consistenti in percosse e minacce.

Un padrone

Il controllo totale che ha esercitato sulla donna, limitandone la libertà, si è manifestato in più fronti: le ha intimato di non uscire di casa, le ha vietato di utilizzare i social media l’ha obbligata ad avere contatti telefonici esclusivamente con lui o con il figlio di lei e, per questo, le ha controllato costantemente il telefono. Le ha inoltre sottratto i documenti di identità per impedirle di tornare in Romania. L’ultima circostanza, che ha portato alla decisione dell’autorità giudiziaria di emettere l’ordinanza restrittiva a tutela della vittima è stata l’intervento dei carabinieri di Vigodarzere l’11 febbraio sera. Nello specifico i militari sono stati chiamati dai coinquilini della coppia che hanno assistito alla lite. I carabinieri durante il sopralluogo hanno accertato che la donna è stata malmenata dal compagno ubriaco e che quello non era stato un episodio isolato ma una condizione perdurante nel tempo. Da più di un anno la donna veniva insultata, picchiata e minacciata di morte insieme al figlio. Non avendo dimostrato nessun pentimento o voglia di cambiare nonostante fosse stato già denunciato all’autorità giudiziaria per fatti analoghi, il giudice, concorde con la richiesta del pubblico ministero ha ritenuto tale provvedimento restrittivo come l’unico idoneo a porre freno alla condotta dell’indagato.