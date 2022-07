Un "fortino" di marijuana a due passi dall'autostrada, arrestato un quarantenne

Un campo di marijuana a due passi dall'autostrada. Succede a Vigonza dove la Guardia di Finanza di Venezia ha intercettato la coltivazione e ha arrestato il presunto "contadino". E' un quarantenne padovano residente ad Abano che ora si trova alla Casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'avvistamento e il successivo sequestro è avvenuto a Vigonza. Il campo è stato scoperto lungo l'area agricola che scorre a due passi dall'autostrada A4 Venezia Milano. Dopo tutti gli accertamenti chimici del caso, le Fiamme Gialle hanno distrutto tremila pinate di canapa indiana con un alto valore di Thc e 113 chili di marijuana pronta ad essere messa sul mercato dello spaccio. L’attività si è sviluppata a seguito dei periodici controlli effettuati dai militari del Gruppo di Tessera presso i corrieri espressi operanti nell’aeroporto di Venezia, finalizzati alla repressione di illeciti in genere, tra cui l’importazione di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso della verifica di una spedizione, recante come mittente un mail box spagnolo e come destinatario un cittadino italiano residente a Padova, sono state individuate due distinte spedizioni recanti involucri di cellophane trasparente termosaldati e sottovuoto che a loro volta contenevano semi di cannabis. I preliminari accertamenti svolti dai Finanzieri avevano sin da subito evidenziato come tale qualità di cannabis fosse tra le più ricercate sul mercato europeo per l’elevato contenuto del principio attivo del tetraidrocannabinolo. Veniva quindi interessata la Procura della Repubblica di Padova e coinvolta la Sezione GOA del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di Venezia, quale unità del Corpo specializzata nella lotta al traffico di stupefacenti, che, in collaborazione con i colleghi di Tessera, ha svolto mirati accertamenti sul destinatario delle spedizioni. Veniva quindi accertato come lo stesso, a inizio marzo avesse affittato un fondo agricolo a Vigonza di 25mila metri quadrati e due capannoni di 3.500 metri quadrati. Le successive attività di osservazione e pedinamento del quarantenne, già noto alle forze dell'ordine, hanno consentito di individuare la sua residenza, le auto utilizzate per gli spostamenti e di accertare che il padovano fosse il gestore del fondo agricolo affittato. Il quarantenne è stato sorpreso in flagranza mentre trasportava alcune piante nel magazzino per farle essiccare. Nel corso delle perquisizioni, eseguite anche col supporto dei colleghi di Padova ed estese anche all’abitazione di Abano, sono state rinvenute oltre 3.000 piante nel campo, 65 kg di sostanza già pronta per lo smercio e stoccata nel magazzino, mentre nell’abitazione del soggetto sono stati rinvenuti ulteriori 48 kg di marijuana occultata in buste sottovuoto pronta per essere immessa in vendita, nonché 800 grammi di hashish già confezionati in ovuli. Tutte le piante di canapa, una volta sottoposte a lavorazione, avrebbero prodotto circa 500 grammi di marijuana per arbusto, per un controvalore sul mercato al dettaglio di circa 2 milioni di euro.