Finanza: chiuse due "case squillo" travestite da centri estetici

Nessun massaggio rilassante, ma solo ed esclusivamente attività di prostituzione. L'hanno appurato le Fiamme Gialle a seguito di un monitoraggio di due obiettivi sensibili a Vigonza e Selvazzano andato avanti per diversi mesi. Due centri estetici orientali sequestrati dalla Guardia di Finanza coordinata dal tenente Alessio Crisostomi, comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Padova.

I fatti

Il 23 novembre i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno posto i sigilli a due immobili gestiti da donne cinesi, dove di fatto si consumavano prestazioni sessuali. In particolare a Vigonza nella zona di Capriccio, è stato documentato un continuo afflusso di avventori, praticamente tutti uomini, che ha insospettito i militari. I successivi approfondimenti hanno permesso di scoprire numerosi annunci online nel quale si promuovevano prestazioni sessuali con ragazze cinesi all'interno di quel centro. A dare forza all'indagine delle Fiamme Gialle, anche numerose recensioni di clienti che valorizzavano la qualità del servizio offerto e la consigliavano ai patiti del mondo cinese sul fronte sessuale.

L'intervento

In collaborazione con i dipendenti dell'Ulss 6 Euganea, del servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e servizio igiene e sanità pubblica e a operatori specializzati anti tratta della Regione, la Finanza ha proceduto agli accertamenti. Una volta dentro i due locali, i finanzieri hanno rilevato la presenza di cinque donne, di cui una impegnata in un rapporto sessuale e di due responsabili del centro anch'esse cinesi. Le successive attività di perquisizioni hanno consentito di scoprire che il luogo di lavoro di queste ragazze era anche la dimora dove dormivano e trascorrevano i pochi momenti di riposo. Sul fronte delle condizioni igienico sanitarie degli ambienti è stato accertato uno stato di degrado imbarazzante, mentre gli impianti sono risultati non a norma.

Il modus operandi

Secondo l'accusa le ragazze sarebbero state obbligate a lavorare per l'intera giornata e a consegnare le somme incassate alle donne ritenute conduttrici dell'attività illecita. Dall?esame dei telefoni cellulari sequestrati nell?immediatezza dei fatti è emerso, inoltre, che una gestione analoga avveniva anche in un centro speculare di Selvazzano. E' così scattato un secondo accertamento, dove anche qui sono state sorprese due ragazze cinese intente a prostituirsi.

Tutto rigorosamente in nero

Dai successivi controlli documentali la Finanza ha scoperto che l?attività era svolta in totale evasione d?imposta, le lavoratrici delle due attività non erano regolarmente assunte e tre di loro sono risultate irregolari sul territorio nazionale. Sono in corso approfondimenti finalizzati al recupero a tassazione dei proventi sottratti al pagamento delle imposte.

I provvedimenti

La Guardia di Finanza ha denunciato all'autorità giudiziaria le responsabili dei centri e le formali titolari delle ditte individuali esercenti l'attività economica dichiarata per i reati di favoreggiamento dell?immigrazione clandestina, sfruttamento del lavoro e della prostituzione, oltre alle tre donne irregolari, deferite per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Contestualmente si è proceduto anche al sequestro dei due immobili utilizzati per perpetrare le condotte illecite.