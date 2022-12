Tenta un furto al megastore: denunciata una donna di 50 anni

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, approfittando dei negozi affollati di clientela, aumentano i casi di persone che tentano di consumare un furto. E' entrata al centro commerciale Aumai di via Regia a Vigonza con l'intento di impadronirsi di qualche capo d'abbigliamento senza pagare neppure un euro.

I fatti

Una donna di 50 anni del posto non ha fatto i conti con il personale di vigilanza del negozio. E' stata invitata ad attendere i carabinieri per spiegare le proprie ragioni. In via Regia è arrivata una pattuglia dei militari dell'Arma della stazione di Noventa Padovana. La donna, che avrebbe ammesso di aver commesso una sciocchezza, dopo essere stata identificata, è stata denunciata per danneggiamento. La merce è stata restituita ai legittimi proprietari del megastore.